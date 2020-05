Welche Regeln gelten für Hotels und Campingplätze?

Für die Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sowie Campingplätze geht es pünktlich zum Pfingstwochenende am 30. Mai wieder los. Wohneinheiten müssen allerdings über eine eigene Sanitäreinrichtung verfügen. Darüber hinaus gilt weiterhin der Mindestabstand sowie teilweise die Mundschutzpflicht. Betriebseigene Schwimmbäder, Saunen sowie Wellness- und Fitnessbereiche müssen geschlossen bleiben.

Kritik an Corona-Regeln für Biergärten in Bayern

Nicht überall treffen die Corona-Regeln für Biergärten auf Zuspruch. Nockherberg-Wirt Christian Schottenhamel freute sich zwar auf die Gäste und Mitarbeiter, bezeichnete das Konzept allerdings als "weltfremd". Den einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Kellner und Gast kommentierte er mit der Frage, ob seine Kellner die Krüge werfen sollen.

Das Giesinger Bräu teilte auf Facebook mit, dass die eigenen Betriebe geschlossen bleiben. "An erster Stelle steht für mich die Sicherheit unserer Mitarbeiter/innen und Gäste. An zweiter Stelle die herzliche Gastgeberrolle und die bayrische Gemütlichkeit in unseren gastronomischen Betrieben und an dritter Stelle eine wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Unternehmung. All das ist mit den gestellten Auflagen momentan aus meiner Sicht nicht möglich", war in dem Statement zu lesen.

