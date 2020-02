Saskia Esken: "Sie ist Knäckebrot"

Natalie Hünig (45) debütiert als Saskia Esken: "Saskia Esken ist nicht leicht zu spielen, die ist Knäckebrot – ziemlich hart. Aber sie hat einen leichten Dialekt und eine kantige Gestik, da kann ich mich drauf stürzen. Mit Norbert Walter-Borjans geht sie gemeinsam durchs Leben – auch im Singspiel. Ich finde die Sachen, die sie sagt, total sympathisch. Das ist das Problem: Denn wer spielt nicht gerne einen Bösewicht?"

Katharina Schulze: "Noch eine Schippe drauflegen"

Sina Reiss (34) ist zum zweiten Mal als Katharina Schulze dabei: "Als ich Katha Schulze nach dem Auftritt auf dem Nockherberg kurz kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass sie noch mehr Energie hat, als ich dachte. Deshalb will ich in diesem Jahr noch eine Schippe drauflegen. Sie ist unheimlich dankbar zu spielen, weil sie eben so energiegeladen und immer gut gelaunt ist. Und wir sind beide Powerfrauen. Das ganze Jahr über habe ich verfolgt, was sie gemacht hat. Sie lief bei meinem Leben mit. Trotzdem muss ich mich jetzt davon freimachen, was ich an ihr mag und was nicht. Denn Katharina Schulze ist eine Rolle wie jede andere auch."

Prominente Figur: "Sie kennen mich auf jeden Fall"

Nikola Norgauer (46), bekannt von den Rosenheim Cops und Dahoam ist Dahoam, gibt sich noch geheimnisvoll, wenn es darum geht, wen sie beim Singspiel auf dem Nockherberg geben wird: "Ich habe bei der Salvator-Probe schon Ursula von der Leyen und die SPD-Frauen Natascha Kohnen und Andrea Nahles gespielt. Ich bin total glücklich darüber, dass ich bisher so viele unterschiedliche Figuren spielen durfte. Diese Abwechslung liebe ich. Ich darf nicht viel sagen, aber ich darf verraten, dass ich schon eine feste Rolle habe. Es ist eine prominente Figur, die Sie auf jeden Fall kennen werden, aber es ist keine Politikerin. Wenn Sie mich aber fragen, welche Politikerin ich mal gerne spielen würde, dann fällt mir schnell Franziska Giffey ein, die bietet auf jeden Fall genügend Material."

Scheuer und Reiter: Altbekannte Gesichter

Zwei altbekannte Nockherberg-Schauspieler können beim Pressetermin nicht dabei sein, weil sie Filme drehen. Stefan Murr (43) spielt auch heuer wieder Andreas Scheuer und sagte über ihn: "Ich mag's, wie er gewichtige Pausen macht an Stellen, wo's nicht sinnvoll ist, und wie er als Niederbayer versucht, Hochdeutsch zu sprechen."

Gerhard Wittmann (56) vertritt als Dieter Reiter wieder die Münchner Stadtpolitik im Singspiel. Keine leichte Rolle, wie er der AZ verraten hat: "Es ist schwierig, ihn zu spielen, weil er sehr pragmatisch ist, der Sache dient und das, was ansteht, macht. Er hat keine Ticks und keine Eigenheiten, sondern ist Understatement."

