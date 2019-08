Das Duell um die Welt, Der Plan, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, SuperRTL, Mr. Bean macht Ferien, Slapstick-Komödie

Mr. Bean (Rowan Atkinson) hat bei der Lotterie seiner Kirchengemeinde das große Los gezogen: eine Woche Urlaub in Frankreich und dazu eine brandneue Videokamera. Mit der will der schweigsame Brite das Gewusel und den Star-Auftrieb in Cannes für die Nachwelt festhalten. Dabei zieht Bean eine Spur der Verwüstung durchs Land, treibt einen ambitionierten Regisseur in den Wahnsinn und landet mit der pfiffigen Schauspielerin Sabine auf dem berühmten Filmfestival. Gleichzeitig hält man ihn aber aufgrund eines Missverständnisses auch noch für einen Kidnapper.