Und dann?

Würde ich seine These widerlegen.



Als Radlerin in München: Wann merken Sie im Alltag, dass die Stadt weit von einer Verkehrswende entfernt ist?

Wenn ich die Rosenheimer Straße entlang radle, bin ich immer entsetzt über diesen Murks-Kompromiss. Das Sendlinger Tor finde ich gerade auch katastrophal, wobei man fairerweise sagen muss, dass das am Umbau liegt.



Und grundsätzlich?

Wir Radler brauchen mehr Platz. Die meisten Radlwege in München sind einfach mega-schmal. Ich setze große Hoffnung auf das Radl-Bürgerbegehren. Wir brauchen den Platz ja nicht zum Spaß, sondern, weil wir uns fortbewegen müssen. Und zwar jeder und jede in ihrer Geschwindigkeit und wohin man will. Ich bin eine Durchschnittsgeschwindigkeitsradlerin – und erschrecke, wenn jemand schnell von hinten kommt.



Sie wurden immer wieder als OB-Kandidatin ins Spiel gebracht, jetzt macht es jemand anderes. Ist die Spielwiese Münchner Rathaus einfach zu klein für die ehrgeizige Katharina Schulze? Ich durfte Spitzenkandidatin meiner Partei sein, habe knapp eine Viertelmillion Stimmen in Oberbayern geholt, bin mit einem Top-Ergebnis zur Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Ich bin total happy als Oppositionsführerin. Tausend Themen sind in meinem Kopf, auf meinem Schreibtisch, meiner To-Do-Liste, die wir in Bayern angehen wollen. Ich war deswegen überrascht, dass für die OB-Kandidatur mein Name fiel.



Stattdessen wurde es dann Katrin Habenschaden. Ich bin darüber sehr glücklich und unterstütze sie aus vollstem Herzen. Sie lebt München, hat ein Verständnis, wie diese Stadt tickt. Ich kann mir keine bessere Kandidatin vorstellen und wir werden einen Hammer-Wahlkampf führen.



2020 wird noch zu früh kommen für eine grüne Oberbürgermeisterin. Oder?

Wir gehen mit unserem Personal und unseren Themen in den Wahlkampf. Und dann sehen wir, wie die Münchnerinnen und Münchner sich entscheiden.



Sie kennen Dieter Reiter gut. Einst ließ er sich beim Grünen-Parteitag von Ihren Parteifreunden abklatschen wie ein Fußballstar von seinen Fans, inzwischen sieht er die Grünen als politischen Hauptgegner. Kann es Grün-Rot unter einem OB Reiter geben?

Wir werden einen sehr eigenständigen Wahlkampf führen. Alles andere ist das Problem der SPD.



Eine Hauptkritik an Reiter ist oft, ihm fehle die langfristige Vision für München. Finden Sie ernsthaft, dass die Grünen die eher haben?

Es gibt in der Politik den Typ Verwalter, es gibt Demagogen. Und es gibt Staatsmänner und -frauen!, die haben Drive, wissen, wo das große Ganze hingehen soll.



Diesen Drive hat Reiter nicht?

Katrin Habenschaden hat ihn! Sie hat eine klare Haltung, sie weiß, wie eine moderne nachhaltige Stadt auszusehen hat. Sie hat Lust auf Diskurs, auch wenn man dadurch mal Gegenwind bekommt.

Was kann München von Berlin lernen?

Mir gefällt Berlin. Es gibt tolle Museen, ich kenne sehr viele sehr nette Berliner. Aber ich freu mich immer, wenn der Zug wieder in München im Hauptbahnhof einfährt. München und das Fünf-Seen-Land: Das ist mein Zuhause.



Klingt nicht, als würde Berlin Sie als Stadt reizen. Und das politische Berlin als nächsten Karriereschritt?

Ich bin gerade wieder in den Landtag gewählt worden, dort sehe ich meine Aufgabe. Oppositionsführerin mit voller Leidenschaft und Kraft!





