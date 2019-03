Darstellerin noch nicht bekannt "The Crown": Wie düster wird die Darstellung von Prinzessin Diana?

Die dritte Staffel von "The Crown" soll noch in diesem Jahr bei Netflix erscheinen. Eine besonders tragische Figur wird aber erst in der Season danach in Erscheinung treten: Lady Diana. Der Palast könnte mit der geplanten Darstellung von ihr aber große Probleme haben. Denn offenbar will der Streaminganbieter sie als "verzweifelte und einsame" junge Frau darstellen, die "sich selbst schadet", berichtet die britische Seite "The Sun".