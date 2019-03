Darauf können sich die Fans freuen Entertainer Thomas Gottschalk ist zurück - und wie!

Fernsehen ist sein Element

Thomas Gottschalk kehrt mit "Wetten, dass..?" zurück, wie der Sender am Mittwoch bestätigte. Im Interview mit "goldenekamera.de" erklärte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann: "Wer Spaß an Stadtwetten, Baggern und viel Thomas Gottschalk hat, sollte im Mai 2020 bei uns einschalten - weil wir Gottschalks Geburtstag in Form einer Show feiern, die durchaus noch einmal das wird, was viele Zuschauer denken und hoffen." Bereits Ende Juli 2018 hatte der "Spiegel" berichtet, dass der Entertainer im Jahr 2020 anlässlich seines 70. Geburtstags noch einmal die ZDF-Show "Wetten, dass..?" moderieren werde.