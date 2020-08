München - Die Lust auf Fleisch ist vielen erst mal vergangen: Als sich bei Deutschlands größtem Fleischproduzenten Tönnies (weltweiter Jahresumsatz: 6,65 Milliarden Euro) im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück massenweise Arbeiter mit dem Coronavirus infizierten, wurde offenbar, wie es in einer hochmodernen deutschen Schlachtfabrik so zugeht: Osteuropäische Werkarbeiter töten, zerlegen und verpacken für Hungerlöhne tonnenweise Schweine und Rinder am Fließband und wohnen in erbärmlichen Massenunterkünften.