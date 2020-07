"Das Wochenende hat gezeigt, dass sich die Motorradfahrer mobilisieren können", sagte Gabor Kovacs von der gemeinnützigen Motorradfahrer-Organisation "Blue Peers" am Montag. Er hofft aber, dass die Politik der Forderung nach einem Motorradbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung nachkommt, der zwischen Bikern und lärmgeplagten Anwohnern vermitteln und nach Kompromissen suchen könnte. Seine Bitte will Kovacs nun auch an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) herantragen. "Wenn er dann sagt, 'Ich will nicht', dann sehen wir uns wieder."