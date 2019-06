Schäffler beim TSV 1860 ausgebildet

Manuel Schäffler, einst in der Jugend des TSV 1860 ausgebildet, hat gerade den SV Wehen Wiesbaden zum Aufstieg in die Zweite Liga geschossen. Seinen Vertrag, der Ende Juni ausläuft, hat der 30-Jährige bislang nicht verlängert. Schäffler ist begehrt. Vergangene Saison traf er in der Dritten Liga 16 Mal (sieben Vorlagen), in der Spielzeit 2017/18 sogar 22 Mal.