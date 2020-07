Bahn-Ausbau: "Einvernehmliche Lösung" angestrebt

Er bedaure, dass die Bürger in den Prozess wenig einbezogen worden seien. "Die bloße Information über den Planungsstand reicht hierfür nicht aus. Somit wurde hier die Möglichkeit vergeben, die versprochene stärkere Bürgerbeteiligung bei Großprojekten in die Tat umzusetzen." Insbesondere angesichts des Engagements einer Bürgerinitiative sowie diverser Schreiben an Verkehrsministerium und DB Netz AG. Er sei aber froh, zu hören, dass die Entscheidung über die Umsetzung der Ausbauvariante – anders als zunächst vorgesehen – dem Bundestag vorgelegt werden solle.