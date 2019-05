"Ich habe auch einige Sechzig-Fans in der Verwandtschaft, da kann man sich wieder richtig schön tratzen", meinte der Routinier auf AZ-Nachfrage zum Derby-Ansporn weiter. In der Vorsaison konnten sich die Bayern-Amateure zwar in beiden Partien gegen den Stadtrivalen durchsetzen, am Ende stiegen jedoch die Löwen auf.