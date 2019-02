"Pro Asyl" berichtet von Schwangeren, für deren Gesundheit ein Flug zu riskant wäre. Die Polizei nennt in einem internen Schreiben, das dem BR vorliegt, aber auch Gewaltandrohungen der Abzuschiebenden als Ursache dafür, dass Bundespolizisten dann am Flughafen entscheiden, den potenziellen Störenfried nicht an Bord zu lassen.