Pilsinger: "Der OB muss endlich handeln"

In die selbe Kerbe schlägt auch der Münchner Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger (CSU). "Die Anträge sind richtig", sagt er zur AZ. Der Arzt sieht auch und gerade OB Dieter Reiter (SPD) in der Pflicht, endlich tätig zu werden. "Das Infektionsschutzgesetz gilt auch am Gärtnerplatz", so Pilsinger. Es könne nicht sein, dass in Biergärten und Gastronomie die Hygienemaßnahmen durchgesetzt werden, an Isar und am Gärtnerplatz die Auflagen dann aber untergraben würden.