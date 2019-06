Die gesetzliche Änderung gilt auch für Wohnungen, die der Arbeitgeber nur angemietet hat (er muss nicht Eigentümer der Wohnungen sein).

Das Bundesfinanzministerium, so Stefinger, hat seinen Entwurf schon abgesegnet. Jetzt muss im November nur noch der Bundestag zustimmen. Das dürfte klappen, sagt der CSU-Mann: "Die SPD-Fraktion hat Zustimmung signalisiert."

Damit dürfte das neue Gesetz zum Januar 2020 gelten.

Rechenbeispiel - so wird die Steuer gespart

Wolfgang Stefinger hat an einem Beispiel ausgerechnet, was das neue Gesetz einer betroffenen Pflegekraft (Bruttomonatslohn 2.636,24 Euro; Dienstwohnung 50 Quadratmeter, Personalmiete: 12 Euro/m²) konkret bringen wird: Nach dem bisherigen Gesetz muss die Pflegekraft die Differenz zwischen ortsüblicher Vergleichsmiete (18 Euro/m²) und tatsächlich gezahlter Miete (12 Euro/m²), also 6 Euro/m², als geldwerten Vorteil versteuern. Das kostet sie monatlich netto 147,27 Euro an zusätzlichen Steuern – im Jahr also rund 1.770 Euro. Laut dem neuen Gesetzentwurf wird als ortsübliche Miete für die Dienstwohnung ein Drittel weniger angesetzt (18-6 = 12 Euro/m²). Bei einer tatsächlich gezahlten Miete von 12 Euro ergibt das eine Differenz von 0 Euro. Sprich: Es muss kein geldwerter Vorteil versteuert werden.

