Abläufe müssen "Routine" werden

Bei den Hilfsorganisationen und im Katastrophenschutz muss nach den Worten des stellvertretenden FW-Fraktionsvorsitzenden Joachim Hanisch in Sachen Ausrüstung wie Ausbildung nachgebessert werden. Es habe sich gezeigt, dass "vieles" nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehe wie etwa Beatmungsgeräte. Die Abläufe in einer Katastrophe müssten eine "Routineangelegenheit" werden.

Die Corona-Pandemie sollte die Entwicklung zu einer "dezentralen Energiewende mit hoher dezentraler Wertschöpfung" beschleunigen, sagte Rainer Ludwig. Bayern müsse Autoland bleiben, weshalb man sich für das Konjunkturpaket des Bundes eine "gewisse Modifizierung" gewünscht hätte. Auch der Kauf von Benzin- und Dieselautos hätte nach Ansicht der FW gefördert werden müssen.

Lehren aus den "panikartigen Hamsterkäufen" zu Beginn der Seuchenbekämpfungsmaßnahmen forderte der Verbraucherschutzpolitiker Hans Friedl. Für künftige Fälle sollte man Regelungen für die Abgabe von Lebensmitteln und Verbrauchsgütern "in haushaltsüblichen Mengen" in der Schublade haben.

Bayern könne jetzt vergleichsweise viel Geld für die Bewältigung der Krisenfolgen einsetzen, weil seine Staatsverschuldung zuvor klein gewesen sei, sagte der FW-Haushaltspolitiker Bernhard Pohl. Der Freistaat müsse konsequent daran arbeiten, die jetzt aufgenommenen Schulden in Höhe von 20 Milliarden Euro wieder abzubauen, um für zukünftige Krisen gerüstet zu sein.

Pohl und der europapolitische Sprecher der Fraktion, Tobias Gotthardt, bekannten sich bei den Hilfsprogrammen auf EU-Ebene zur Linie der "sparsamen Vier" unter den EU-Ländern, die gegen Europa- oder Corona-Bonds in jeglicher Form sind. Mit dem Geld dürften keine Fehlentwicklungen in anderen EU-Staaten ausgeglichen werden, sagte Pohl. Gotthardt erteilte einer "nicht vertragsgemäßen Verschuldung" der EU eine Absage. Nach den vorliegenden Plänen der Kommission würde jeder Bundesbürger zusätzlich mit 800 Euro Schulden belastet.

Grundgesetz-Eingriffe: Das Primat soll beim Parlament liegen

Zusammen mit der CSU hatten die FW im Landtag unlängst eine Gesetzesinitiative der FDP abgelehnt, wonach das Parlament jede von der Staatsregierung ergriffene Maßnahme im Rahmen des Infektionsschutzes billigen muss. So ganz zufrieden mit der Art und Weise, in der zum Höhepunkt der Pandemie die Grundrechte der Bürger von der Exekutive massiv eingeschränkt wurden, sind aber offenbar auch die Freien Wähler nicht. Jedenfalls regen sie in ihrem Konzept an, den von der Söder-Regierung eingesetzten "Dreierrat Grundrechtsschutz" wesentlich breiter aufzustellen, interdisziplinär zu besetzen und vom Parlament berufen zu lassen.

Sollten jemals wieder derart sensible Eingriffe in die Grundrechte notwendig werden, müsse das Primat bei der Volksvertretung liegen, forderte Mehring. Das FW-Konzept fordert ferner ein "Parlamentsgesetz als Grundlage für grundrechtseinschränkende Maßnahmen".

