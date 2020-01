Zur Begründung heißt es in dem Antrag: "Am 16.01.2020 beschloss der Deutsche Bundestag ein Organspendengesetz, nachdem jede Bürgerin und jeder Bürger bei der Abholung seines Personalausweises zusätzliche Informationen zur Organspende bekommen soll." Die Landeshauptstadt München solle diese Maßnahme "ohne viel bürokratischen Aufwand umgehend umsetzen", so die Forderung. "Auf Grund sinkender Spenderzahlen muss die Information schnellstmöglich in Umlauf gebracht werden."