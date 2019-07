Unterdessen hat sich der Präsident des Münchner Verkehrsclubs Mobil in Deutschland, Michael Haberlander, mit einem offenen Brief an Reiter gewandt. Besonders beunruhige ihn der Wegfall von Fahrspuren und Parkplätzen: "Was auf den ersten Blick schön aussieht, ist auf den zweiten Blick die Vernichtung der Mobilität in München." Auch der ADAC Südbayern kritisiert die geplante Radbahn. Deren verkehrspolitischer Sprecher, Alexander Kreipl, teilte mit: "Es fehlt an Alternativen zu den entfallenden, über 800 Parkplätzen."