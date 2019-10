Die CSU-Fraktion kritisiert dieses Vorgehen in einem Schreiben an OB Dieter Reiter (SPD) jetzt scharf. "Die Stadt hat die Eintragung dieses Schulgebäudes in die Denkmalliste akzeptiert, dadurch liegt die Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit", sagt Stadtrat Richard Quaas (CSU). "Wie kommt es, dass die Stadt dieses Erhaltungsinteresse jetzt negliert."