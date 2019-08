Thomas Müller mit starker Leistung ab der 67. Minute

Müller wurde nach 67 Minuten für Neuzugang Philippe Coutinho eingewechselt, der seinen Platz in der Startelf eingenommen hatte. Er bereitete dann noch zwei Tore vor. "Das ist ja das, was wir uns wünschen, dass wir Qualität von außen nachlegen können, um dem Spiel auch Impulse zu geben", sagte Müller. Trainer Niko Kovac lobte Müller für seinen gelungenen Joker-Einsatz: "So ist der Thomas, er kommt rein und macht Randale, macht Wind."