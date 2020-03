Heidi Klum: Deutliche Meinung zum Klopapier-Hamsterkauf in der Coronakrise

Schaut man in die Supermarktregale, so könnte man meinen, ein fieses Darmvirus habe die Menschen infiziert. Mancherorts gibt es gar kein Toilettenpapier mehr zu kaufen. Auch Supermodel Heidi Klum hat dazu eine launige und freche Antwort parat. In ihrer Instagram-Story steht der Spruch: "Die Toilettenpapierkrise bestätigt, dass wir mehr Ar***löcher haben als wir dachten." Unverblümt und witzig – so kannten wir das Model noch gar nicht.