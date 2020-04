Was sagen die Befürworter der Geisterspiele?

Günther Gorenzel kämpft dafür an vorderster Front. "Das Votum der Vereine der 3. Liga ist aus meiner Sicht ein klarer Auftrag an alle Verantwortungsträger für den Erhalt der 3. Liga als Profifußballliga", erklärte der 1860-Geschäftsführer am Dienstag, nachdem er sich tags zuvor neben Haching sowie den weiteren bayerischen Vertretern FC Bayern II, Ingolstadt und Würzburg aus sportlichen wie wirtschaftlichen Gründen für eine Fortsetzung ausgesprochen hatte.