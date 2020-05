Mehr als 500 Polizeibeamte im Einsatz

Auch dabei wird die Polizei nicht tatenlos zusehen. Ebenso wenig, wenn Demonstranten als Zeichen des Protests provokativ dicht beieinanderstehen, oder sich unterhaken. Je nach Lage werde man reagieren. Das könnte sogar soweit gehen, dass die Polizei eine Versammlung auflöst, so Minister Herrmann. Weit mehr als 500 Beamte sind am Samstag im Einsatz, darunter sind auch Spezialkräfte wie das USK. "Spontanversammlungen auf oder rund um die Theresienwiese werden nicht toleriert", kündigt Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins an – weder am Stachus noch am Marienplatz oder an sonstigen Orten in der Innenstadt.