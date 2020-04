"Ausdrücklich erlaubt ist der Kontakt mit dem Lebensgefährten, der wie in unserem Fall in einem anderen Hausstand wohnt", sagt Michael B. Am Karfreitag stiegen sie in ihren Skoda Octavia und fuhren los in Richtung Berge. In Ettal geriet das Paar in eine Kontrolle. Eine Polizeistreife stand auf der Hauptstraße und winkte Autos raus. Was dann passierte, schildert Michael B. so: