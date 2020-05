Warum dürfen die Bundesligen wieder spielen?

Grundlage für das grüne Licht der Politik war das umfassende Hygiene- und Schutzkonzept der DFL. Dieses reicht von verpflichtenden Corona-Tests - alle Beteiligten werden mindestens einmal pro Woche getestet, auf jeden Fall am Tag vor einem Spiel - hin zur Begrenzung von Personen im Stadionumfeld an Spieltagen (rund 300 Menschen) und klaren Hygieneregeln im Mannschaftsumfeld wie auch im häuslichen Bereich.

Bundesliga-Neustart: Gibt es Regeländerungen?

Der Fußball in Corona-Zeiten erhält ein anderes Gesicht - ganz abgesehen von leeren Stadien. Beim Torjubel sollen Umarmungen oder Abklatschen unterlassen werden, stattdessen sollen sich die Spieler nur kurz mit den Füßen oder dem Ellbogen berühren. Trainer und Ersatzspieler müssen auf der Bank Masken tragen. Die Trainer dürfen zum Rufen von Kommandos den Mundschutz jedoch abnehmen, die Ersatzspieler dann, wenn sie sich zum Aufwärmen begeben.

Auch werden Spieler dazu aufgefordert, nicht mehr auf den Platz zu spucken. Bei Spielerwechseln dürfte es ebenfalls Änderungen geben - auf der DFL-Mitgliederversammlung am Donnerstag wird entschieden, ob künftig fünf statt drei Auswechslungen erlaubt sind.

Was könnte für einen Abbruch der Bundesliga-Saison sorgen?

Die größte Gefahr für das Konzept sind weitere Infektionen im Umfeld der Mannschaften wie zuletzt bei Dynamo Dresden. Aufgrund zweier Corona-Infektionen hatte das Gesundheitsamt Dresden das ganze Team des Zweitligisten in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Sollten andere Teams bei Infektionen ebenfalls geschlossen in Isolation müssen, wäre ein geordnetes Saisonende irgendwann nicht mehr machbar. Auch bei einem drastischen Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland wäre eine Fortführung der Bundesliga nicht mehr vertretbar.

Was würde ein Abbruch der Bundesliga bedeuten?

Das ist noch unklar. Auf das Worst-Case-Szenario, dass es auch im Falle des Saisonabbruchs in beiden Ligen einen Meister und zwei Absteiger geben wird, konnten sich die Erstligaklubs nach kicker-Informationen noch nicht einigen. Fraglich wäre bei einem Abbruch auch, wie es mit einer möglichen Rückzahlung der TV-Gelder aussieht. In einem weiteren Papier sollen die Klubs zustimmen, dass die Spielzeit 2019/20 bis zum 30. Juni, notfalls aber auch noch im Juli, abgeschlossen werden soll und kann. So soll vermieden werden, dass einzelne Vereine wegen am 30. Juni auslaufender Verträge Protest gegen spätere Spiele einlegen.

TV, Stream, Liveticker: Wie kann ich die Bundesligaspiele verfolgen?

Wie gewohnt überträgt der Bezahlsender Sky den Großteil der Spiele, zumindest an den ersten beiden Spieltagen gibt es sogar Live-Fußball im Free-TV. Sky wird am 16. und 23. Mai seine Samstagskonferenz der Bundesliga jeweils im frei empfangbaren Fernsehen bei Sky Sport News HD übertragen. Ebenfalls dort wird am 17. und 24. Mai auch die Konferenz der Zweitligaspiele frei zugänglich ausgestrahlt.

Hinter den Freitags- und Montagsspielen steht aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der DFL und Rechteinhaber Eurosport noch ein Fragezeichen, die Spiele dürften jedoch trotzdem bei Sublizenznehmer DAZN zu sehen sein. Eine Bestätigung steht aber noch aus.