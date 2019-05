Beim Geheimtraining am Mittwochmittag hat der 26-Jährige wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Läuft alles nach Plan könnte "Karges" dann am Samstag gegen den Tabellenvorletzten spielen. "Ich will ihn in den letzten beiden Spielen dabeihaben. Es bringt nichts, ihn jetzt durchs Feuer zu schicken und dann fällt er mir gegen Köln und Jena aus", sagte Bierofka noch vor der Partie in Zwickau.