"Kovac hat es heimlich, still und leise geschafft, dass man die Qualität der legendären Flügelzange nicht mehr vermisst", so Matthäus, beide seien "schnell, dribbelstark und torgefährlich". Den Altmeistern, die ihre Bayern-Karriere im Sommer beenden, wünsche er, dass sie den "Abschied bekommen, den sie sich so verdient haben".