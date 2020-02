Köllner:"Ich will immer die Qualität der Spieler steigern"

Dass durch die Ungeschlagen-Serie bei dem ein oder anderen Aufstiegsträume wach werden, stört Köllner nicht. "Das ist eine Bestätigung für die letzten Wochen, alle im Verein arbeiten hart für den Erfolg. Natürlich ist Lob schön. Aber wir wissen, wo wir herkommen. Am Ende musst du Woche für Woche deine Spiele gewinnen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich der Verein in der Dritten Liga nicht heimisch fühlt, sondern eher die zweite oder erste Liga die adäquatere Liga ist", so Köllner diplomatisch.