Oliver Beer: Lernen aus Kaiserslautern-Pleite

Nun stünden am Dienstag "defensive Inhalte" und am Mittwoch "Spiel in Ballbesitz" auf dem Programm. Jedenfalls, so der Regensburger, müsse man aus der Lautern-Pleite "lernen und in den Zweikämpfen noch dreckiger" werden.