Clemens Baumgärtner (CSU) Wirtschaftsreferent gewählt: Das ist der neue Wiesn-Chef

München - Die Stadtratsvollversammlung hat Clemens Baumgärtner am Mittwoch zum neuen Wirtschaftsreferenten der Stadt München gewählt – der 42-Jährige wird das Amt am 1. März 2019 antreten. Der CSU-Politiker übernimmt die Nachfolge von Josef Schmid, der in den Bayerischen Landtag gewechselt ist. Baumgärtner erhielt 54 der 80 abgegebenen Stimmen. Die Wahl galt durch die Mehrheit von CSU und SPD im Stadtrat bereits zuvor als sicher.