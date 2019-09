"Es war eine Überlegung, in die Premier League zu gehen. Das ist eine der Ligen, in denen ich unbedingt mal spielen will", erzählt Süle, der den Transfer zu den Bayern allerdings nie bereut hat: "Zu dem Zeitpunkt habe ich den Wechsel nach München aber als besten Schritt gesehen. Und wie man sieht, bin ich sehr glücklich beim FC Bayern. Nicht nur, weil ich mich durchgesetzt habe, sondern auch, weil der Verein, die Fans und alle Mitarbeiter super sind."