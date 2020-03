Bundesliga-Spielverlegungen gestalten sich schwierig

"In der Bundesliga ist das schwieriger wegen der internationalen Spiele einiger Klubs", erklärte Seifert. So sind neben dem FC Bayern auch Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt noch im DFB-Pokal-Halbfinale und im Europacup vertreten. Schon am Sonntag hatte Seifert eine Krisensitzung angekündigt und die Tür für Geisterspiele geöffnet. Er hatte betont, "dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln".

Im italienischen Fußball wurden wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 seit Ende Februar etliche Spiele verschoben oder vor leeren Rängen ausgetragen, so auch das Spitzenspiel am Sonntag zwischen Meister Juventus Turin und Inter Mailand (2:0). Am Montag wurde schließlich bekanntgegeben, dass der Spielbetrieb in der Serie A und der Serie B bis Anfang April ausgesetzt wird.

Bei Geisterspielen dürfen neben den beteiligten Mannschaften noch Betreuer, Ballkinder, Arena-Personal und Journalisten dabei sein. In der Bundesliga waren zuletzt erste Vorsichtsmaßnahmen eingeführt worden. Mehrere Klubs wiesen ihre Spieler unter anderem an, bis auf Weiteres keine Autogramme mehr zu schreiben und auch nicht für Fotos oder Selfies mit den Fans zur Verfügung zu stehen. Zudem wurde der obligatorische Handschlag vor den Spielen ausgesetzt. In manchen Arenen wurden Fans zusätzliche Desinfektionsmittel angeboten.

Lesen Sie hier: Coronavirus - Goretzka zeigt Verständnis für mögliche Geisterspiele