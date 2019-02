Sina Reiß als Katharina Schulze: "Die Batterie ist nach der Probe leer"

Die Wahlmünchnerin Sina Reiß (33) debütiert als Katharina Schulze auf dem Nockherberg: "Katharina Schulze ist ein absolutes Energiebündel, was für mich als Schauspielerin unheimlich dankbar ist. Aber nach der Probe ist meine Batterie ganz schön leer. So jemanden zu spielen, hält aber auch jung, ich muss ja ständig lachen, während andere Kollegen die Mundwinkel immer unten haben. Ich bin selbst ein politischer Mensch, engagiere mich für 'Künstler mit Herz', habe dasselbe Alter wie Katharina Schulze und wir leben in derselben Stadt. Es ist unheimlich spannend für mich, jemanden zu spielen, den es tatsächlich gibt und der an diesem Abend da sein wird."