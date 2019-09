FC Bayern gegen Tottenham gefordert

Am Dienstag spielt der FC Bayern gegen Tottenham, Vorjahresfinalist in der Champions League. Die Münchner kommen mit leichtem Rückenwind nach England, durch den 3:2-Sieg in Paderborn stehen sie jetzt an der Tabellenspitze der Bundesliga. Die Spurs rangieren in der Premier League aktuell auf dem vierten Platz.

In der Gruppe B der Champions League sind die Bayern nach dem 3:0-Erfolg gegen Roter Stern Belgrad an der Spitze. Tottenham ist gegen Olympiakos Piräus nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

Bayern-Trainer Niko Kovac kann gegen Tottenham wieder auf David Alaba zurückgreifen. Der Linksverteidiger stand bereits gegen Paderborn wieder im Kader, nun könnte er wieder eine Option für die Startelf sein. Schlechter sieht es da jedoch bei Rekord-Neuzugang Lucas Hernández aus, der am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose steht noch aus.

Die Bayern gegen Tottenham – am Dienstagabend, ab 21 Uhr, hier im AZ-Liveticker.