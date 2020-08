Schwachpunkte der Bayern

Doch die sportliche Leitung von Lyon hat auch Schwachpunkte im Bayern-Spiel entdeckt. So habe Barcelona vor dem Tor-Tsunami einige Chancen gehabt, die die Katalanen aber nicht nutzen konnten. "Ich denke, da fehlte ihnen die Aggressivität, aber auch die Demut. Wir müssen in diesen Bereichen mehr tun", sagte Juninho, der von 2001 bis 2009 für Lyon spielte und die goldene Ära als Regisseur und Kunstschütze prägte. Bei aller Zuversicht ist es jedoch eine große Überraschung, dass Lyon den Sprung ins Halbfinale geschafft hat. In der Liga kam Olympique nur auf Rang sieben.