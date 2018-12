FC Bayern gegen FC Liverpool live im Stream mit Sky Go

Allen Sky-Kunden bietet sich neben dem normalen Empfangsweg über Digital-Receiver auch die Möglichkeit, das in ihrem Abo enthaltene Programm via Sky Go zu streamen, etwa auf dem Smartphone oder Tablet. Um unterwegs Datenvolumen zu sparen, sollten Kunden allerdings sicherstellen, dass sie sich während dem Stream in einem Wlan-Netzwerk befinden.