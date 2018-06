Die Auswahl? "Emotionale Direktheit"

"Die Kinderdarsteller werden aber in jeder Stadt ausgewechselt", so Jilo. Die Hauptrolle des erwachsenen Rob Cole wird Patrick Stanke spielen – aber auch Sascha Kurth, der die Kinder beim Casting in München unterstützt, übernimmt in einigen Vorstellungen die Hauptrolle.