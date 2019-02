Vorbericht: Bayern mit Rückenwind gegen die Alte Dame

Die Jagd macht dem FC Bayern Spaß, keine Frage. Die Münchner denken an Borussia Dortmund - ständig, und es verleiht ihnen Stärke. Selbst die überzeugende Leistung beim FC Liverpool hatte mit dem Rivalen im Kampf um die deutsche Meisterschaft zu tun. "Die Jungs haben auch nochmal aus dem Montagsspiel Kräfte gezogen", sagte Bayern-Coach Niko Kovac.

Das 0:0 am Dienstag in Anfield war also irgendwie ein Produkt des 0:0 der Dortmunder beim 1. FC Nürnberg. Und wenn der Rekordmeister am Samstag gegen Hertha BSC antritt, dann ist der größte Motivationsantrieb wohl erneut der BVB. Ein Sieg, und der FC Bayern liegt erstmals seit Ende September nach Punkten nicht mehr hinter dem Team von Lucien Favre, welches am Sonntagabend auf Bayer Leverkusen trifft.

Ein Selbstläufer wird die Partie gegen die Alte Dame aus Berlin allerdings nicht: Zweimal sind die Bayern in der laufenden Spielzeit schon auf den Ex-Klub von Niko Kovac getroffen, beide Male taten sie sich schwer. Ende September setzte es für den Rekordmeister in Berlin eine schmerzhafte 0:2-Niederlage, im Achtelfinale des DFB Pokal mussten die Münchner in die Verlängerung, setzten sich schließlich aber 2:3 durch.

Berlin reist ersatzgeschwächt nach München

Die Berliner reisen nach den zuletzt starken Leistungen gegen den Rekordmeister mit Selbstvertrauen nach München. "Wenn wir das Ergebnis im Pokal nach 90 Minuten nehmen, dann sind wir seit fünf Pflichtspielen gegen die Bayern unbesiegt. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn wir diese Serie verlängern", sagte deshalb auch Hertha-Cocha Pal Dardai im AZ-Interview am Freitag.