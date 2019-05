FC Bayern gegen Hannover 96: David gegen Goliath

Klarer könnte die Ausgangslage vor dem Duell am 32. Spieltag in der Allianz Arena eigentlich nicht sein: Der FC Bayern, derzeit mit 71 Punkten Tabellenerster, empfängt Hannover 96, mit lediglich 18 Punkten momentan auf dem letzten Platz. Dass die Niedersachsen in den verbleibenden drei Spielen noch genügend Punkte sammeln, um den Relegationsrang zu erreichen, ist nahezu ausgeschlossen. Die Verantwortlichen von 96 dürften intern bereits für die 2. Liga planen.

Ganz anders sieht es da natürlich beim FC Bayern aus, der sich in dieser Saison einen spannenden Meisterschaftskampf mit Borussia Dortmund liefert. Derzeit beträgt der Vorsprung auf die Schwarz-Gelben zwei Punkte. Den Ausrutscher des BVB am vergangenen Spieltag (2:4-Niederlage gegen Schalke) konnten die Bayern jedoch nicht entscheidend ausnutzen. Denn in Nürnberg, beim Tabellenvorletzten, gab es lediglich ein 1:1. Dass für die vermeintlich Kleinen also auch etwas gegen den Branchenprimus drin sein kann, haben die Franken eindrucksvoll bewiesen.

Am Wochenende: Vorentscheidung in der Meisterschaft?

Ein Sieg ist für die Münchner diesmal Pflicht – stehen in den darauffolgenden zwei Partien mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt doch die deutlich schwereren Gegner auf dem Programm. Sollte Bayern am Samstag die drei Punkte holen und Dortmund erneut patzen – am Samstagabend geht es gegen Bremen - dürfte eine erste Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gefallen sein.

