Sexueller Missbrauch von Kindern und häusliche Gewalt werden oft durch Hinweise von Erziehern oder Lehrern entdeckt. Während der Schließung von Kitas und Schulen ging die Zahl der Meldungen zurück. Kinderschützer fürchten, dass die tatsächliche Zahl der Fälle aber während des Lockdowns gestiegen ist. Wie hoch schätzen Sie die Dunkelziffer?

Leider gibt es keine gesicherten Erkenntnisse, aber wir müssen davon ausgehen, dass das Hellfeld kleiner und das Dunkelfeld größer geworden ist. Logischerweise fallen durch die Schließung der Einrichtungen Entdeckungsmöglichkeiten weg. In Familien, wo es ohnehin schon schwierig war, verschärfen sich jetzt die Probleme. Das sagen uns alle Experten. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Schulen und Kitas jetzt wieder öffnen, damit Kinder auch Ansprechpartner außerhalb der Familie haben.

Was muss getan werden, um Kinder besser zu schützen?

Gewalt und Missbrauch passieren im Verborgenen, deshalb braucht es in der Gesellschaft eine höhere Sensibilität und auch den Mut, hinzusehen und besonnen zu handeln, wenn in der Nachbarschaft, in der Familie, im Sportverein etwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Hinter der schönsten Fassade kann manchmal Schreckliches passieren. Wir brauchen ein Kinder- und Jugendhilferecht, das den Kinderschutz noch stärker in den Mittelpunkt stellt. Wir brauchen einen Jugendmedienschutz, der im Zeitalter der Digitalisierung adäquat reagieren kann. Wir brauchen Standards für eine kindgerechte Justiz, denn schlechte Kinderschutzverfahren schützen die Täter. Und wir brauchen Fortbildungen für Familienrichter und pädagogische Fachkräfte, damit sie Missbrauch erkennen und richtig damit umgehen können. An all diesen Themen arbeiten wir.

Braucht es auch schärfere Gesetze gegen sexuellen Missbrauch? Ihre Parteifreundin, Justizministerin Christine Lambrecht, hat erst nach einigem Zögern entsprechenden Unionsforderungen zugestimmt.

Härtere Strafen sind zu begrüßen, gerade auch, was Kinderpornografie betrifft. Wichtig ist aber vor allem, dass der jetzt schon bestehende Strafrahmen am oberen Ende ausgeschöpft wird. Das geschieht ja nur in den wenigsten Fällen. Für die schlimmsten Taten sind 15 Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung möglich.

Laut der Soziologin Jutta Allmendinger hat die Corona-Krise die Gleichstellung von Frauen um 30 Jahre zurückgeworfen, viele Familien seien in traditionelle Rollenmuster zurückgefallen. Der Mann verdient das Geld, die Frau hütet Heim und Kinder. Teilen Sie diese Ansicht?

Das ist ein wichtiger Punkt, aber ich halte das in dieser Dimension schon für etwas übertrieben. Insgesamt haben Väter in den vergangenen Jahren mehr Erziehungsarbeit übernommen, häufig auch jetzt in der Krisenzeit. Es hat sich gesellschaftlich viel bewegt. Heute nehmen gut 40 Prozent der Väter Elternzeit – ja, meist nicht so viel wie die Mütter, aber oft mehr als die zwei Mindestmonate. Aber es stimmt, dort wo Ungleichheiten schon bestanden, haben sie sich teils weiter verschärft. Meist sind es ja doch die Frauen, die Hausarbeit und Kindererziehung schultern und meist stecken die Frauen zurück, wenn es darum geht, wer zeitweise zu Hause bleibt, auch, weil sie oft weniger verdienen.

In vielen Chefetagen sind Frauen noch immer nur schwach vertreten. Woran liegt das?

Jedenfalls nicht an der SPD. Die Justizministerin und ich, wir haben ja einen Gesetzentwurf vorgelegt und wollen, dass in den Chefetagen großer Unternehmen mit großen Vorständen mindestens eine Frau vertreten ist. Bislang sind über 90 Prozent der Vorstände Männer. Und 70 Prozent der betroffenen Unternehmen wollen daran auch nichts ändern, sie melden die Zielgröße Null. Das ist ein Armutszeugnis.

Giffey zur K-Frage: "Am Ende wird es gut“

Deutschland wird ja von einer Frau geführt, aber Kanzlerin Angela Merkel hört auf. Auf Seiten der Union sind derzeit nur Männer für ihre Nachfolge im Gespräch. Müsste da nicht wenigstens die SPD eine Frau ins Rennen schicken?

Ich werde mich jetzt nicht zur Kanzlerkandidaturfrage äußern, das wird die SPD zu gegebener Zeit tun. Die Union ist in der Krise in den Umfragen weit nach oben geklettert, die Zustimmungswerte für die SPD bleiben dagegen im Keller, obwohl sie mitregiert.

Welche Eigenschaften müsste ein Kanzlerkandidat mitbringen, um das zu ändern? Die Menschen müssen darauf vertrauen können, dass diejenigen, die das Land führen, auch Probleme lösen können. Und dieses Zutrauen kann man nur durch tätiges Handeln gewinnen. Was die SPD-Minister in der Bundesregierung tun, wie sie ihre Aufgaben gerade auch in der Krise meistern, wird von der Bevölkerung anerkannt.

Sie halten Olaf Scholz und Hubertus Heil für die geeigneteren Kanzlerkandidaten, als etwa Fraktionschef Rolf Mützenich oder die Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans?

Wir werden diese Frage in den kommenden Wochen und Monaten klären und ich bin mir ganz sicher, dass es am Ende gut wird.

