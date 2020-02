Bully, Janin Ullmann und mehr Nach Thüringen-Eklat: Promis erschüttert über das Wahl-Debakel

Neuwahlen wird es aller Voraussicht nach in Thüringen geben. Nach gerade einmal einem Tag als frisch gewählter Ministerpräsident ist Kemmerich am Donnerstag zurückgetreten. Dieser Schritt sei "unumgänglich" gewesen, sagte er auf einer Pressekonferenz. Nachdem der bisherige Landeschef Bodo Ramelow (63, Linke) überraschend am Mittwoch abgewählt wurde, gewann Kemmerich die Abstimmung zum Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang mit 45 Stimmen. Diese erlangte er allerdings nur, weil auch die AfD für Kemmerich stimmte.