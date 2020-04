Büro, Limousine und mehr Hat Herzogin Meghan bereits einen festen Job bei Disney?

Herzogin Meghan (38) steigt offenbar wieder dick ins Filmgeschäft ein. Meghan, die vor ihrer Ehe mit Prinz Harry (35) als Schauspielerin bekannt wurde (u.a. in der Anwaltsserie "Suits"), soll angeblich den ehemaligen Disney-Chef Bob Iger (69) tief beeindruckt haben, wie die "Bild am Sonntag" aus Kreisen des Konzerns erfahren haben will. Sie soll demnach sogar ein eigenes Büro bei Disney besitzen.