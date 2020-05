Buchveröffentlichung im August Erste Details zur Biographie von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Für die Biografie, die laut "Mail on Sunday" zuerst den provisorischen Titel "Thoroughly Modern Royals: The Real World of Meghan and Harry" trug, haben die Sussexes den beiden Journalisten Omid Scobie und Carolyn Durand ein Interview gegeben. Mittlerweile haben mehrere große Buchhändler im englischsprachigen Ausland das Buch mit der Option zur Vorbestellung in ihr Sortiment aufgenommen, darunter Barnes & Noble, Amazon und Bookshop.