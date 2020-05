Rafi Rachek wollte laut eigenen Angaben sich nur im Gebüsch erleichtern. Doch der offen schwul lebende TV-Promi machte nachts ein Horror-Erlebnis. Er wurde gegen 23 Uhr am Aachener Weiher, an einem bekannten Hotspot in Köln, von homophoben Unbekannten verprügelt und zusammengeschlagen.