Cathy Hummels verbrachte nach anstrengenden Umzugstagen ein paar entspannte Tage im Stanglwirt bei Kitzbühel. Das schöne Model postete einen Bikini-Schnappschuss am Naturteich des Bio-Promi-Hotels: "Bye bye Berge - war wunderschön!! Morgen ruft die Pflicht. Ludwig muss wieder in die Kita. Und sorry für den Bikini-Spam, aber ich hab ziemlich viele Sit-ups gemacht und bin sehr stolz auf das Resultat."