Am heutigen Samstag findet in London "Trooping the Colour" statt - die Militärparade zu Ehren der Queen. Königin Elisabeth II. feiert traditionell ihren Geburtstag im Juni nach, weil da das Wetter schöner ist, als am eigentlichen Jubeltag am 21. April. Lange war nicht klar, ob auch Neu-Mama Meghan Markle sich in der Öffentlichkeit zeigen wird.