Kritik an Kovac: Kroatisch sprechen, zu kurz trainieren lassen

Wie die "Bild" weiter schreibt, passt es einigen Spielern und Verantwortlichen zudem nicht, dass der 46-Jährige mit seinem Bruder Robert und dem bosnischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic häufig auf Kroatisch spreche - dies eben auch dann, wenn andere dabei seien. Selbst Co-Trainer Peter Hermann fühle sich da mitunter ausgeschlossen.

Ein Kritikpunkt verwundert angesichts der Eindrücke der vergangenen Wochen doch sehr: mangelnder Trainingsumfang. Die Einheit am vergangenen Donnerstag soll nur 52 Minuten gedauert haben. Angesichts der Belastung in diesen Tagen durchaus verständlich aus Kovacs Sicht. Zumal er seine Profis in der Vorbereitung ganz anders rangenommen hatte; da mussten sie bis zu zwei Stunden lang trainieren.

Kritik an Niko Kovac: Keine Spielidee

Außerdem seien die Spieler unzufrieden, weil Kovac ungleichmäßig rotieren lasse, Profis nach guten Leistungen gleich wieder auf die Bank setze. Am Rotationsprinzip selbst haben sie offenbar nichts auszusetzen. Ein Vorwurf dürfte Niko Kovac ganz besonders treffen: Er habe keine Spielidee. Neue taktische Varianten würden selten eingeübt, Kovac wiederhole in den Analysen oft bestehende Ansagen.

Wie sagte Alfred "Adi" Preißler einst? "Grau is' im Leben alle Theorie – aber entscheidend is' auf'm Platz!" Ein Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag in der Bundesliga (18.30 Uhr live bei Sky, im AZ-Liveticker), und Niko Kovac kann gleich wieder ruhiger schlafen.