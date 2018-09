Brücken, Engstellen, Querverbindungen

Es ist nur eine von mehreren Brücken-Debatten in der Stadt. Taucht die Frage auf, wie man den Radverkehr in einer immer volleren Stadt unterstützen kann, kommt die Rede immer wieder auf Brücken. Auf unangenehme Engstellen, die entschärft gehören (Donnersbergerbrücke!) und auf neue Brücken, die schnellere Radler-Querverbindungen schaffen sollen. In Vorzeige-Radl-Städten wie Kopenhagen gibt es ein richtiges Netz von Rad-Autobahnen, das sich ganz selbstverständlich auch mit eigenen Brücken über die Stadt zieht.