Kritik an Bierpreis, Oide Wiesn und Sicherheitspolitik

Vornehmlich will Schmidbauer mittelständische Betriebe auf der Wiesn schützen und fördern. "Mir geht’s in der ganzen Geschichte darum, dass man das Oktoberfest nicht nur als Bierfest sieht", sagt Schmidbauer. Und schießt gegen Ex-Wiesnchef Josef Schmid (CSU): "Die Wiesn ist nurmehr ein Spielball, damit hat Josef Schmid angefangen, weil er sich so darstellen kann."