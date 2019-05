Paulaner freut sich auf weitere Weißbierduschen

Die Fruchtbarkeit dieser Beziehung beruht auf Gegenseitigkeit. "Als Münchner Unternehmen sind die Paulaner Brauerei und der FC Bayern München Botschafter bayerischer Lebensart, die sie in die ganze Welt hinaustragen. In diesem Sinne freuen wir uns sehr, die Tradition der Paulaner Fotoshootings mit der Mannschaft in Tracht, unsere legendären Weißbierduschen oder die Besuche der Mannschaft auf dem Oktoberfest auch weiterhin mit unserem Partner zu feiern", sagt Paulaner-Chef Andreas Steinfatt.