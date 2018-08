Rummenigge fordert von DFL "Abhilfe"

Nur in einem waren sich der einstige Nationalspieler und Nagelsmann nach dem 3:1 der Münchner in der Allianz Arena offenbar einig: Dass der Videobeweis mal wieder eklatante Schwächen aufwies, so geschehen bei der völlig umstrittenen Elfmeter-Entscheidung pro Ribery.